Герасимова (Чазова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Чазова) Галина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1906

Дата смерти

09.02.1970

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

1934 г.р.
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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1906

Отец: Чазов Алексей Алексеевич

Мать: Чазова Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
24.06.1934

Дочь: Александра Владимировна

Отец ребёнка: Герасимов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Владимир Иванович

Смерть
09.02.1970
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