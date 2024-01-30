Герасимова (Чазова) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1906
Дата смерти09.02.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1906
Рождение ребёнка
24.06.1934
Дочь: Александра Владимировна
Отец ребёнка: Герасимов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герасимов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герасимов Владимир Иванович
Смерть
09.02.1970