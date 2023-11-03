Ярков Василий Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Ярков Филип Анисимов
Мать: Яркова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Ярков Иван Васильев
Мать ребёнка: Яркова ?
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Ярков Козма Васильев
Мать ребёнка: Яркова ?
Рождение ребёнка
05.07.1830
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Яркова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Васильева
Мать ребёнка: Яркова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яркова ?
Смерть
Неизвестно