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Ярков Василий Филипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Ярков Филип Анисимов

Мать: Яркова Ирина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Ярков Иван Васильев

Мать ребёнка: Яркова ?

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Ярков Козма Васильев

Мать ребёнка: Яркова ?

Рождение ребёнка
05.07.1830

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Яркова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Васильева

Мать ребёнка: Яркова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яркова ?

Смерть
Неизвестно
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