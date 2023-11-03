Бородихин Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1864
Дата смерти14.09.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1864
Екатерина Николаева Сорокина
Бракосочетание
21.01.1887
м. 23 ж. 20
Рождение ребёнка
10.09.1887
Сын: Бородихин Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: Бородихина Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
29.01.1889
Дочь: Феоктиста Михайлова
Мать ребёнка: Бородихина Елизавета Михайловна
родной брат отцу Василий, к. ж Феодосия Павловна Сорокина
Рождение ребёнка
02.03.1893
Сын: Бородихин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Бородихина Елизавета Михайловна
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
брат отцу Василий, каз.ж. Феодосия Павлова Сорокина
Рождение ребёнка
26.06.1894
Сын: Бородихин Дионисий Михайлов
Мать ребёнка: Бородихина Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
29.07.1896
Дочь: Серафима Михайлова
Мать ребёнка: Бородихина Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
17.03.1898
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Бородихина Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
16.02.1900
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Бородихина Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
21.09.1901
Сын: Бородихин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Бородихина Елизавета Михайловна
ФП Сорокина ( у многих детей Мих Мих была крестной)
Бракосочетание
28.01.1904
Оба вторым браком м. 30, ж 24
Рождение ребёнка
10.09.1908
Сын: Бородихин Павел Михайлович
Мать ребёнка: Мухина 1, Бородихина 2 Наталья Георгиевна
Родной брат отцу Василий и АФ Сорокина
Смерть
14.09.1922
От старости