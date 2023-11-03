Бородихин Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородихин Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1864

Дата смерти

14.09.1922

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Жена

Около 1866 г.р.
Около 1879 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1864

Отец: Бородихин Михаил Николаев

Мать: Бородихина Анна Ивановна

Екатерина Николаева Сорокина
Бракосочетание
21.01.1887

Жена: Бородихина Елизавета Михайловна

м. 23 ж. 20
Рождение ребёнка
10.09.1887

Сын: Бородихин Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Бородихина Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
29.01.1889

Дочь: Феоктиста Михайлова

Мать ребёнка: Бородихина Елизавета Михайловна

родной брат отцу Василий, к. ж Феодосия Павловна Сорокина
Рождение ребёнка
02.03.1893

Сын: Бородихин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Бородихина Елизавета Михайловна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
брат отцу Василий, каз.ж. Феодосия Павлова Сорокина
Рождение ребёнка
26.06.1894

Сын: Бородихин Дионисий Михайлов

Мать ребёнка: Бородихина Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
29.07.1896

Дочь: Серафима Михайлова

Мать ребёнка: Бородихина Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
17.03.1898

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Бородихина Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
16.02.1900

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Бородихина Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
21.09.1901

Сын: Бородихин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Бородихина Елизавета Михайловна

ФП Сорокина ( у многих детей Мих Мих была крестной)
Бракосочетание
28.01.1904

Жена: Мухина 1, Бородихина 2 Наталья Георгиевна

Оба вторым браком м. 30, ж 24
Рождение ребёнка
10.09.1908

Сын: Бородихин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Мухина 1, Бородихина 2 Наталья Георгиевна

Родной брат отцу Василий и АФ Сорокина
Смерть
14.09.1922
От старости
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