Назаренко Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.2007

Дочь: Назаренко Александра Михаиловна

Отец ребёнка: Назаренко Михаил Александрович

Рождение ребёнка
2012

Сын: Назаренко Егор Михаилович

Отец ребёнка: Назаренко Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаренко Михаил Александрович

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