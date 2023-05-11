Назаренко Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.2007
Дочь: Назаренко Александра Михаиловна
Отец ребёнка: Назаренко Михаил Александрович
Рождение ребёнка
2012
Сын: Назаренко Егор Михаилович
Отец ребёнка: Назаренко Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно