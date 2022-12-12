Житков Борис Степанович
Место рождения
Дата рождения11.09.1882
Дата смерти19.10.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.09.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1906
Одесса, Украина
Смерть
19.10.1938
Москва, город федерального значения Москва