Житков Борис Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житков Борис Степанович

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

11.09.1882

Дата смерти

19.10.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1906
Одесса, Украина
Смерть
19.10.1938
Москва, город федерального значения Москва
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