Овчинников (Сайгаков) Сестра Калистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников (Сайгаков) Сестра Калистратовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Отец Клавдии

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Николай

Смерть
Неизвестно
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