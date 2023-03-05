Пушков Иван Васильевич
Место рожденияДеревня Никитино Череповецкий район Вологодской области
Дата рождения04.09.1897
Дата смерти08.09.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1897
Отец: Пушков Василий Игнатьев
Мать: не указана
Деревня Никитино Череповецкий район Вологодской области
Рождение ребёнка
03.03.1925
Мать ребёнка: Пушкова Прасковья Ивановна
Деревня Никитино Череповецкий район Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пушкова Марья Иванова
Смерть
08.09.1944
Кандалакша Мурманская область