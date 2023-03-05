Пушков Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушков Иван Васильевич

Пушков Иван Васильевич

avatar

Место рождения

Деревня Никитино Череповецкий район Вологодской области

Дата рождения

04.09.1897

Дата смерти

08.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

MP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1897

Отец: Пушков Василий Игнатьев

Мать: не указана

Деревня Никитино Череповецкий район Вологодской области
Рождение ребёнка
03.03.1925

Сын: Пушков Николай Иванович

Мать ребёнка: Пушкова Прасковья Ивановна

Деревня Никитино Череповецкий район Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкова Марья Иванова

Смерть
08.09.1944
Кандалакша Мурманская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close