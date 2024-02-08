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Панышев Иван Григорьевич

Место рождения

Большое Мурашкино

Дата рождения

1857

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Панышев Григорий Андреевич

Мать: Панышева Анна Константиновна

Большое Мурашкино
Рождение ребёнка
07.01.1882

Сын: Панышев Василий Иванович

Мать ребёнка: Панышева Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
22.11.1882

Сын: Панышев Николай Иванович

Мать ребёнка: Панышева Параскева Алексеевна

Большое Мурашкино
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Демьянова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Панышева Параскева Алексеевна

Большое Мурашкино
Бракосочетание
20.09.1913

Жена: Панышева Агния Рафаиловна

Большое Мурашкино
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Долгова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Панышева Агния Рафаиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панышева Параскева Алексеевна

Смерть
После 1918
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