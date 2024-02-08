Панышев Иван Григорьевич
Место рожденияБольшое Мурашкино
Дата рождения1857
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Большое Мурашкино
Рождение ребёнка
07.01.1882
Мать ребёнка: Панышева Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
22.11.1882
Мать ребёнка: Панышева Параскева Алексеевна
Большое Мурашкино
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Демьянова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Панышева Параскева Алексеевна
Большое Мурашкино
Бракосочетание
20.09.1913
Большое Мурашкино
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Долгова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Панышева Агния Рафаиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1918