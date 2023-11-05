Сушкова (Ермолова) Мария (Метя) Дометьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1876
Дата смерти17.06.1966
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1876
Рождение ребёнка
11.11.1894
Дочь: Казокина Ефросинья (Франя) Егеньевна
Отец ребёнка: Сушков Евгений Константинович
Бракосочетание
1894
Ставрополь?
Рождение ребёнка
25.01.1896
Дочь: Солоцкая Евдокия (Дюдя) Евгеньевна
Отец ребёнка: Сушков Евгений Константинович
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Сушков Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: Сушков Евгений Константинович
Смерть
17.06.1966
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Бабушкинское