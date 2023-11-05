Сушкова (Ермолова) Мария (Метя) Дометьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушкова (Ермолова) Мария (Метя) Дометьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1876

Дата смерти

17.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1876

Отец: Ермолов Дометий Николаевич

Мать: Ермолова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.1894

Дочь: Казокина Ефросинья (Франя) Егеньевна

Отец ребёнка: Сушков Евгений Константинович

Бракосочетание
1894

Муж: Сушков Евгений Константинович

Ставрополь?
Рождение ребёнка
25.01.1896

Дочь: Солоцкая Евдокия (Дюдя) Евгеньевна

Отец ребёнка: Сушков Евгений Константинович

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Сушков Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: Сушков Евгений Константинович

Смерть
17.06.1966
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Бабушкинское
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