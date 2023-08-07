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Семен Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Афанасий Иванович

Мать: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Настасья Семеновна

Мать ребёнка: Анна Артемьева

Рождение ребёнка
1788

Сын: Осип Семенович

Мать ребёнка: Анна Артемьева

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Агафья Семеновна

Мать ребёнка: Анна Артемьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Артемьева

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно