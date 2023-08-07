Семен Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Афанасий Иванович
Мать: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Настасья Семеновна
Мать ребёнка: Анна Артемьева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Осип Семенович
Мать ребёнка: Анна Артемьева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Агафья Семеновна
Мать ребёнка: Анна Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Артемьева
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно