Якоб Jacob Филипп Якоб Николаусович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якоб Jacob Филипп Якоб Николаусович

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Место рождения

Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1771

Дата смерти

После 1798

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Якоб Jacob Иоганнес Николаус

Мать: Якоб Jacob Анна Маргарета Михаелевна

Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
27.12.1797

Сын: Якоб Jacob Михаель Якобович

Мать ребёнка: Якоб Jacob Мария Анна Якобовна

Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Смерть
После 1798
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
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