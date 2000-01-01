Якоб Jacob Филипп Якоб Николаусович
Место рожденияГнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1771
Дата смертиПосле 1798
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
27.12.1797
Сын: Якоб Jacob Михаель Якобович
Мать ребёнка: Якоб Jacob Мария Анна Якобовна
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Смерть
После 1798
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.