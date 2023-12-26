Ангельчук (Жгилева) Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1951
Дата смерти?.03.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1951
Отец: Жгилев Андрей
Рождение ребёнка
14.11.1971
Дочь: Морковкина Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Ангельчук Анатолий Романович
Рождение ребёнка
04.03.1976
Дочь: Ангельчук Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Ангельчук Анатолий Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.?