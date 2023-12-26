Ангельчук (Жгилева) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ангельчук (Жгилева) Надежда Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1951

Дата смерти

?.03.?

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1951

Отец: Жгилев Андрей

Мать: Жгилева Секлятинья Егоровна

Рождение ребёнка
14.11.1971

Дочь: Морковкина Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Ангельчук Анатолий Романович

Рождение ребёнка
04.03.1976

Дочь: Ангельчук Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Ангельчук Анатолий Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ангельчук Анатолий Романович

Смерть
?.03.?
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