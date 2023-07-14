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Дмитриев Мирон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1906

Сын: Дмитриев Игнат Миронович

Мать ребёнка: Дмитриева Варвара Афанасьевна

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1908

Дочь: Дмитриева Иулиания Мироновна

Мать ребёнка: Дмитриева Варвара Афанасьевна

Рождение ребёнка
29.03.1910

Дочь: Дмитриева Анна Мироновна

Мать ребёнка: Дмитриева Варвара Афанасьевна

Смерть
Неизвестно