Дмитриев Мирон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1906
Мать ребёнка: Дмитриева Варвара Афанасьевна
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1908
Дочь: Дмитриева Иулиания Мироновна
Мать ребёнка: Дмитриева Варвара Афанасьевна
Рождение ребёнка
29.03.1910
Дочь: Дмитриева Анна Мироновна
Мать ребёнка: Дмитриева Варвара Афанасьевна
Смерть
Неизвестно