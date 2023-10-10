Андрей Егорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
04.09.1904 ст.
Емельяново, Церковь Николая Чудотворца 04.09.1904 Емельянова Анна Егоровна Емельянова отец крестьянин Егор Егорович Емельянова мать крестьянская жена Агриппина Егоровна Емельянова крестьянин Андрей... Показать все
Смерть
Неизвестно