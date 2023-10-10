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Андрей Егорович

Место рождения

Емельяново, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Емельяново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник
04.09.1904 ст.
Емельяново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Емельяново, Церковь Николая Чудотворца 04.09.1904 Емельянова Анна Егоровна Емельянова отец крестьянин Егор Егорович Емельянова мать крестьянская жена Агриппина Егоровна Емельянова крестьянин Андрей... Показать все
Смерть
Неизвестно
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