Легович (Шкапина) Светлана Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.06.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.2005
Дочь: Легович Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Легович Андрей Леонидович
Рождение ребёнка
07.11.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Легович Андрей Леонидович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно