Легович (Шкапина) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легович (Шкапина) Светлана Николаевна

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Место рождения

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

Дата рождения

07.06.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
05.01.2005

Дочь: Легович Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Легович Андрей Леонидович

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
07.11.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Легович Андрей Леонидович

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
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