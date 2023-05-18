Логинов Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1978
Дочь: Волгарева Оксана Александровна
Мать ребёнка: Логинова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
09.03.1982
Дочь: Зинковская Наталья Александровна
Мать ребёнка: Логинова Валентина Александровна