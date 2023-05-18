Логинов Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Александр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1978

Дочь: Волгарева Оксана Александровна

Мать ребёнка: Логинова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
09.03.1982

Дочь: Зинковская Наталья Александровна

Мать ребёнка: Логинова Валентина Александровна

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