Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Америкова Ксения Иванова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Америкова Ксения Иванова

Смерть
Неизвестно
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