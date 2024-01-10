Марфа Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Арефий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Афанасий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
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