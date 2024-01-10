Марфа Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Максим Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Арефий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Афанасий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Петрович
Работа или профессия
Неизвестно