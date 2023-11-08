Толстова Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстова Прасковья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

После 1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1696 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Толстов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Толстов Василий Федорович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Толстов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Толстов Василий Федорович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Толстов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Толстов Василий Федорович

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстов Василий Федорович

Смерть
После 1729
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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