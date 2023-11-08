Толстова Прасковья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиПосле 1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Отец ребёнка: Толстов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Толстов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Толстов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Толстов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Толстов Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1729