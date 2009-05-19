Карпенко Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2009

Отец: Карпенко Александр Николаевич

Мать: Макастарян Ирина Александровна

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