Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Галактион Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Игнатьевна
Смерть
После 1858