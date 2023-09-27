Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Галактион Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Игнатьевна

Смерть
После 1858
Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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