Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

07.07.1870 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Данилов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Данилов Яков Иванович

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Данилов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Данилов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Данилов Егор Яковлев

Отец ребёнка: Данилов Яков Иванович

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.01.1866 ст.

Сын: Данилов Евфимий Яковлевич

Отец ребёнка: Данилов Яков Иванович

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Яков Иванович

Смерть
07.07.1870 ст.
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