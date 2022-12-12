Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти07.07.1870 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Данилов Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Данилов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Данилов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Данилов Егор Яковлев
Отец ребёнка: Данилов Яков Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1866 ст.
Сын: Данилов Евфимий Яковлевич
Отец ребёнка: Данилов Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1870 ст.