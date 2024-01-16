Кособокий Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кособокий Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Отец

1730 г.р.

Мать

1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Кособокий Дмитрий Иванов

Мать: Ефросиния Ильина

Смерть
1784
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