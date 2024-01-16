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Кособокий Дмитрий
Кособокий Дмитрий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1768
Дата смерти
1784
Пол
Мужской
Отец
Кособокий Дмитрий Иванов
1730 г.р.
Мать
Ефросиния Ильина
1732 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец:
Кособокий Дмитрий Иванов
Мать:
Ефросиния Ильина
Смерть
1784
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