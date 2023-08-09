Чуркин Андрей Маркович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Чуркин Марко Перфильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Чуркин Иван Анреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Соломея Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно