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Чуркин Андрей Маркович

Место рождения

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Чуркин Марко Перфильевич

Мать: не указана

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Чуркин Иван Анреевич

Мать ребёнка: не указана

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Соломея Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуркина Аграфена Никитична

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно