Матвеев Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Кудрявцев Михаил

Мать: Вера Никонова

Смерть
Неизвестно
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