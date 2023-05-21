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Матвеев Семен
Матвеев Семен
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1871
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кудрявцев (Матвеев) Михаил
1925 г.р.
Мать
Вера Никонова
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец:
Кудрявцев Михаил
Мать:
Вера Никонова
Смерть
Неизвестно
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