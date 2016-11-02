Васючкова Елизавета Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасючкова Елизавета Владимировна

Васючкова Елизавета Владимировна

avatar

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.2016

Отец: Васючков Владимир Петрович

Мать: Васючкова Александра Владимировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
02.11.2016
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
По настоящее время проживает в с.Кандры
Крещение
24.12.2016
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещена в Свято-Никольском храме с.Кандры Белебеевское благочиние Нефтекамская Епархия. С наречением имени Елисавета. В честь мученицы Елисаветы Адрианопольской. Восприемники: Блаженков Андрей Викторо... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close