Васючкова Елизавета Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.11.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.2016
Место жительства
02.11.2016
По настоящее время проживает в с.Кандры
Крещение
24.12.2016
Крещена в Свято-Никольском храме с.Кандры Белебеевское благочиние Нефтекамская Епархия. С наречением имени Елисавета. В честь мученицы Елисаветы Адрианопольской. Восприемники: Блаженков Андрей Викторо... Показать все