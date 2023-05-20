Белоголова Валентина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1985
Дочь: Верхотурова Анна Валерьевна
Отец ребёнка: Белоголов Валерий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муратова Светлана Валерьевна
Отец ребёнка: Белоголов Валерий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоголов Олег Валерьевич
Отец ребёнка: Белоголов Валерий Петрович