Белоголова Валентина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоголова Валентина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1985

Дочь: Верхотурова Анна Валерьевна

Отец ребёнка: Белоголов Валерий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муратова Светлана Валерьевна

Отец ребёнка: Белоголов Валерий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоголов Олег Валерьевич

Отец ребёнка: Белоголов Валерий Петрович

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