(Бушуева) Александра Савельева
Место рождения
Дата рождения24.03.1921
Дата смерти05.07.1921
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1921
Отец: Бушуев Савелий Борисов
Мать: Бушуева Лукия Григориева
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 15
Крещение
01.04.1921
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 15
Смерть
05.07.1921
от слабости ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 82