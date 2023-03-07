(Бушуева) Александра Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бушуева) Александра Савельева

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Место рождения

Шаркунова

Дата рождения

24.03.1921

Дата смерти

05.07.1921

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1921

Отец: Бушуев Савелий Борисов

Мать: Бушуева Лукия Григориева

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 15
Крещение
01.04.1921
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 15
Смерть
05.07.1921
от слабости ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 82
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