Бродовский Олег Витальевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1965
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1990
Сын: Бродовский Кирилл Олегович
Мать ребёнка: Бродовская Ирина Александровна
Рождение ребёнка
20.07.2005
Сын: Бродовский Павел Олегович
Мать ребёнка: Бродовская Элла Ансаровна