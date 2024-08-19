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Бродовский Олег Витальевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.09.1965

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1965

Отец: Бродовский Виталий Илларионович

Мать: Бродовская Валентина Николаевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Жена: Бродовская Ирина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бродовская Ирина Александровна

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Жена: Бродовская Элла Ансаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бродовская Элла Ансаровна

Рождение ребёнка
14.05.1990

Сын: Бродовский Кирилл Олегович

Мать ребёнка: Бродовская Ирина Александровна

Рождение ребёнка
20.07.2005

Сын: Бродовский Павел Олегович

Мать ребёнка: Бродовская Элла Ансаровна

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