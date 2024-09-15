Милонов Сергий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шомина (Милонова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Кириловский Больше-Ельминский, Кубино-Озерский район, Северный край
священник Кирилловской Большеельминской церкви https://yandex.ru/archive/catalog/86599da2-43fc-419e-810c-6b5c6f8a231e/23