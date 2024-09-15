Милонов Сергий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милонов Сергий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шомина (Милонова) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Кириловский Больше-Ельминский, Кубино-Озерский район, Северный край
священник Кирилловской Большеельминской церкви https://yandex.ru/archive/catalog/86599da2-43fc-419e-810c-6b5c6f8a231e/23

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