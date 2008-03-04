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Копаева Валентина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1926

Дата смерти

04.03.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 28.04.1950

Дочь: Ищенко Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Малинин Алексей Романович

Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинин Алексей Романович

Смерть
04.03.2008
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