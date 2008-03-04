Копаева Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1926
Дата смерти04.03.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 28.04.1950
Дочь: Ищенко Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Малинин Алексей Романович
Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.2008