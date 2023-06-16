Ксения Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Яков Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Ефимов

Грабильниково
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Ефимов

Грабильниково
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Наталия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Ефимов

Грабильниково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Ефимов

Смерть
Неизвестно