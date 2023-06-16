Ксения Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Яков Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Ефимов
Грабильниково
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ефимов
Грабильниково
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наталия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ефимов
Грабильниково
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Ефимов
Смерть
Неизвестно