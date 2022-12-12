Ошкукова Галина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения06.01.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец Ошкуков Григорий Васильевич 1908-1948, родился в дер.Ошкуково, умер от туберкулёза Запрудихинский с.х., сейчая Краснозёрский р-н Новосибирской обл. Там похоронен. Мать Скорева Федосия Матвеевна 1... Показать все