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Ошкукова Галина Григорьевна

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Место рождения

Богданович, Богданович, Свердловская область

Дата рождения

06.01.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
06.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Богданович, Богданович, Свердловская область
Отец Ошкуков Григорий Васильевич 1908-1948, родился в дер.Ошкуково, умер от туберкулёза Запрудихинский с.х., сейчая Краснозёрский р-н Новосибирской обл. Там похоронен. Мать Скорева Федосия Матвеевна 1... Показать все
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