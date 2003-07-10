Алексеева (Курмаева) Мария Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Курмаева) Мария Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1934

Дата смерти

10.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1934

Отец: Курмаев Харитон Иулианович

Мать: Курмаева Фекла Исаиевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Алексеев Владимир Максимович

Отец ребёнка: Алексеев Максим Егорович

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1957

Сын: Алексеев Александр Максимович

Отец ребёнка: Алексеев Максим Егорович

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.05.1959

Дочь: Алексеева Раиса Максимовна

Отец ребёнка: Алексеев Максим Егорович

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1960

Дочь: Алексеева Галина Максимовна

Отец ребёнка: Алексеев Максим Егорович

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.06.1961

Сын: Алексеев Сергей Максимович

Отец ребёнка: Алексеев Максим Егорович

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1963

Сын: Алексеев Николай Максимович

Отец ребёнка: Алексеев Максим Егорович

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Максим Егорович

Смерть
10.07.2003
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