Алексеева (Курмаева) Мария Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1934
Дата смерти10.07.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1934
Рождение ребёнка
1952
Сын: Алексеев Владимир Максимович
Отец ребёнка: Алексеев Максим Егорович
Рождение ребёнка
02.07.1957
Сын: Алексеев Александр Максимович
Отец ребёнка: Алексеев Максим Егорович
Рождение ребёнка
17.05.1959
Дочь: Алексеева Раиса Максимовна
Отец ребёнка: Алексеев Максим Егорович
Рождение ребёнка
04.06.1960
Дочь: Алексеева Галина Максимовна
Отец ребёнка: Алексеев Максим Егорович
Рождение ребёнка
08.06.1961
Сын: Алексеев Сергей Максимович
Отец ребёнка: Алексеев Максим Егорович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Алексеев Николай Максимович
Отец ребёнка: Алексеев Максим Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.2003