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Щербакова Нина Владимировна
Щербакова Нина Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1967
Пол
Женский
Отец
Щербаков Владимир Михайлович
1938 г.р.
Мать
Щербакова (Ротнова) Людмила Сергеевна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец:
Щербаков Владимир Михайлович
Мать:
Щербакова Людмила Сергеевна
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