Чернакова Анастасия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернаков Андрей Елисеевич
в дер. Лабашка Ровдинского района Архангельской губернии
Смерть
Неизвестно