Кропотин Никита (Микитка) Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1603
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1603
Отец: Кропотин Иван (Агей) Потапов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Кропотин Михаил (Мишка) Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Кропотин Макар (Макарко) Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1638
Сын: Кропотин Петр (Петрунка) Никитин
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646