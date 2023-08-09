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Кропотин Никита (Микитка) Иванов

Место рождения

Линеевская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1603

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1603

Отец: Кропотин Иван (Агей) Потапов

Мать: не указана

Линеевская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Кропотин Михаил (Мишка) Никитин

Мать ребёнка: не указана

Линеевская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Кропотин Макар (Макарко) Никитин

Мать ребёнка: не указана

Линеевская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1638

Сын: Кропотин Петр (Петрунка) Никитин

Мать ребёнка: не указана

Линеевская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Линеевская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1646