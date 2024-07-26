Илемкова (Зыкина) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илемкова (Зыкина) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Можга
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илемков Виктор Иванович

Рождение ребёнка
02.09.1969

Сын: Илемков Евгений Викторович

Отец ребёнка: Илемков Виктор Иванович

Можга
Рождение ребёнка
11.08.1974

Дочь: Чернышова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Илемков Виктор Иванович

Рождение ребёнка
19.07.1981

Дочь: Шебухова Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Илемков Виктор Иванович

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