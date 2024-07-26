Илемкова (Зыкина) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Можга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1969
Сын: Илемков Евгений Викторович
Отец ребёнка: Илемков Виктор Иванович
Можга
Рождение ребёнка
11.08.1974
Дочь: Чернышова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Илемков Виктор Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1981
Дочь: Шебухова Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Илемков Виктор Иванович