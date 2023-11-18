Арская Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арская Елизавета Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.12.1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арский Иоан (Иван) Егорович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
08.12.1917
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 308. Арская Елизавета Яковлева (жена Арского Ивана Егорова ) возраст и причина не читаемы
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