Арская Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.12.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1917
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 308. Арская Елизавета Яковлева (жена Арского Ивана Егорова ) возраст и причина не читаемы