Мутева Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мутева Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1907 ст.

Дочь: Мутева Софья Ивановна

Отец ребёнка: Мутев Иван Степанович

Место жительства
1907 ст.
Курское, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мутев Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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