Мутева Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1907 ст.
Дочь: Мутева Софья Ивановна
Отец ребёнка: Мутев Иван Степанович
Место жительства
1907 ст.
Курское, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно