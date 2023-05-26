Смольников Юрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1962
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Рождение ребёнка
12.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смольникова Марина Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смольникова Марина Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смольникова Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Смольникова Марина Юрьевна