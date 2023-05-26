Смольников Юрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольников Юрий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Грибушин Дмитрий Николаевич

Мать: Смольникова Марфа Максимовна

Рождение ребёнка
12.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смольникова Марина Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смольников Илья Юрьевич

Мать ребёнка: Смольникова Марина Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смольникова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Смольникова Марина Юрьевна

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