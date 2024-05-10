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Руденко Виталий Аркадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1957

Отец: Руденко Аркадий Михайлович

Мать: Руденко Антонина Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: Руденко Надежда Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руденко Надежда Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манакова Наталья

Место жительства
Неизвестно
Городна, Луховицы, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1982

Дочь: Самошина Анна Витальевна

Мать ребёнка: Руденко Надежда Александровна

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