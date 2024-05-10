Руденко Виталий Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1957
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1957
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манакова Наталья
Место жительства
Неизвестно
Городна, Луховицы, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1982
Дочь: Самошина Анна Витальевна
Мать ребёнка: Руденко Надежда Александровна