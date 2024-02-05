Копаева (Куртиева) Джевире
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Бариев Куртий
Мать: Бариева Эрсильзаде
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Копаев Абляз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фера
Отец ребёнка: Копаев Абляз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копаев Эмир-Аджи
Отец ребёнка: Копаев Абляз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копаев Нариман
Отец ребёнка: Копаев Абляз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копаев Мидат
Отец ребёнка: Копаев Абляз
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копаев Абляз
Смерть
Неизвестно