Копаева (Куртиева) Джевире — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копаева (Куртиева) Джевире

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Бариев Куртий

Мать: Бариева Эрсильзаде

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копаев Абляз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фера

Отец ребёнка: Копаев Абляз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копаев Эмир-Аджи

Отец ребёнка: Копаев Абляз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копаев Нариман

Отец ребёнка: Копаев Абляз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копаев Мидат

Отец ребёнка: Копаев Абляз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копаев Абляз

Смерть
Неизвестно
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