Жолудь Леонтий Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жолудь Леонтий Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Улиания Семенова

Рождение ребёнка
1909

Сын: Жолудь Петр Леонтьев

Мать ребёнка: Улиания Семенова

Рождение ребёнка
1911

Сын: Жолудь Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Улиания Семенова

Рождение ребёнка
1915

Сын: Жолудь Леонтий Леонтьевич

Мать ребёнка: Улиания Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улиания Семенова

Смерть
1915
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