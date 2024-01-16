Жолудь Леонтий Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Улиания Семенова
Рождение ребёнка
1909
Сын: Жолудь Петр Леонтьев
Мать ребёнка: Улиания Семенова
Рождение ребёнка
1911
Сын: Жолудь Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Улиания Семенова
Рождение ребёнка
1915
Сын: Жолудь Леонтий Леонтьевич
Мать ребёнка: Улиания Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улиания Семенова
Смерть
1915