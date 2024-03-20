Вавилёнков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1975
Дочь: Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно