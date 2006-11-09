Хаева Мукминат Машеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1932
Дата смерти09.11.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1932
Отец: Хаев Датта
Мать: Агузарова Уханна
Рождение ребёнка
18.07.1966
Дочь: Хидирова Ева Алихановна
Отец ребёнка: Хидиров Алихан Дзаболаевич
Рождение ребёнка
29.11.1973
Дочь: Хидирова Изета Алихановна
Отец ребёнка: Хидиров Алихан Дзаболаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хидиров Батраз
Отец ребёнка: Хидиров Алихан Дзаболаевич
Смерть
09.11.2006