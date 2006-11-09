Хаева Мукминат Машеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаева Мукминат Машеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1932

Дата смерти

09.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1932

Отец: Хаев Датта

Мать: Агузарова Уханна

Рождение ребёнка
18.07.1966

Дочь: Хидирова Ева Алихановна

Отец ребёнка: Хидиров Алихан Дзаболаевич

Рождение ребёнка
29.11.1973

Дочь: Хидирова Изета Алихановна

Отец ребёнка: Хидиров Алихан Дзаболаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хидиров Батраз

Отец ребёнка: Хидиров Алихан Дзаболаевич

Смерть
09.11.2006
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