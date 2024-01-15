Леонтьева (Кузьмичёва) Ирина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Кузьмичёва) Ирина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмичёв Кузьма

Мать: Кузьмичёва Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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