Каримова (Рахмеева) Зурнай Зобаржат Хайсаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова (Рахмеева) Зурнай Зобаржат Хайсаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

24.11.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

1862 г.р.

Муж

1896 г.р.

Дети

1915 г.р.
1918 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Хайсар Маулетбаевич

Мать: Шарифа

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Каримова Мадина

Отец ребёнка: Каримов Мухаметгалей

с. Варна Челябинской области
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Каримова Зайтуна

Отец ребёнка: Каримов Мухаметгалей

с. Николаевка Челябинской области
Рождение ребёнка
1919

Сын: Каримов Салтангалей

Отец ребёнка: Каримов Мухаметгалей

с. Николаевка Челябинской области
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Мухаметгалей

с. Варна Челябинской области
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Мухаметгалей

с. Николаевка Челябинской области
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Мухаметгалей

с. Николаевка Челябинской области
Рождение ребёнка
11.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Мухаметгалей

с. Варна Челябинской области
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Мухаметгалей

с. Варна Челябинской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каримов Мухаметгалей

с. Варна Челябинской области
Смерть
24.11.1973
с. Варна Челябинской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с. Варна Челябинской области
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