Каримова (Рахмеева) Зурнай Зобаржат Хайсаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти24.11.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Хайсар Маулетбаевич
Мать: Шарифа
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Каримова Мадина
Отец ребёнка: Каримов Мухаметгалей
с. Варна Челябинской области
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Каримова Зайтуна
Отец ребёнка: Каримов Мухаметгалей
с. Николаевка Челябинской области
Рождение ребёнка
1919
Сын: Каримов Салтангалей
Отец ребёнка: Каримов Мухаметгалей
с. Николаевка Челябинской области
Рождение ребёнка
1922
с. Варна Челябинской области
Рождение ребёнка
1925
с. Николаевка Челябинской области
Рождение ребёнка
1926
с. Николаевка Челябинской области
Рождение ребёнка
11.09.1928
с. Варна Челябинской области
Рождение ребёнка
1931
с. Варна Челябинской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каримов Мухаметгалей
с. Варна Челябинской области
Смерть
24.11.1973
с. Варна Челябинской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с. Варна Челябинской области