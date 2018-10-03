Телелюева (Думнова) Таисия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Думнова) Таисия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1932

Дата смерти

20.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1932

Отец: Думнов Алексей Андреевич

Мать: Думнова Мария Павловна

Рождение ребёнка
18.11.1955

Сын: Телелюев(корчаганов) Виктор Александрович

Отец ребёнка: Телелюев (корчаганов) Александр Михайлович

Рождение ребёнка
27.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев (корчаганов) Александр Михайлович

Смерть
20.06.1971
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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