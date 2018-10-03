Телелюева (Думнова) Таисия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1932
Дата смерти20.06.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1932
Отец: Думнов Алексей Андреевич
Мать: Думнова Мария Павловна
Рождение ребёнка
18.11.1955
Рождение ребёнка
27.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев (корчаганов) Александр Михайлович
Смерть
20.06.1971
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область