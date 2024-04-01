Дзюба Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДзюба Борис Николаевич

Дзюба Борис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дзюба (Ильина) Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дзюба (Ильина) Прасковья Семеновна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
1986
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.